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Толстой: законопроект о контрсанкциях РФ может быть рассмотрен в мае
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Толстой: законопроект о контрсанкциях РФ может быть рассмотрен в мае 

ТАСС 45 минут назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Законопроект об ответных мерах на недружественные действия США в отношении РФ может быть рассмотрен Госдумой в мае. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Скорее всего, да", — ответил он на соответствующий вопрос.
При этом политик призвал дождаться решения Совета Думы, назначенного на 16 апреля. «Если члены Совета Думы сочтут, что необходимо более оперативное рассмотрение этого закона, то, соответственно, он будет рассмотрен более оперативно», — отметил Толстой, добавив, что в этом случае Совет может принять решение отозвать депутатов из отпуска для того, чтобы собрать внеочередное пленарное заседание.
"Если в понедельник мы поймем, что можем провести всесторонние консультации с участием всех субъектов законотворческой инициативы, то, соответственно, эти консультации пройдут в течение двух недель, и мы сможем рассмотреть это решение на следующем плановом пленарном заседании", — заключил Толстой.
Ранее о внесении законопроекта сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, инициатива «разработана как ответная мера на вызовы США, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как РФ в целом, так ее граждан и юридических лиц».
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