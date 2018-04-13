Толстой: законопроект о контрсанкциях РФ может быть рассмотрен в мае

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Законопроект об ответных мерах на недружественные действия США в отношении РФ может быть рассмотрен Госдумой в мае. Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Скорее всего, да", — ответил он на соответствующий вопрос.

При этом политик призвал дождаться решения Совета Думы, назначенного на 16 апреля. «Если члены Совета Думы сочтут, что необходимо более оперативное рассмотрение этого закона, то, соответственно, он будет рассмотрен более оперативно», — отметил Толстой, добавив, что в этом случае Совет может принять решение отозвать депутатов из отпуска для того, чтобы собрать внеочередное пленарное заседание.

"Если в понедельник мы поймем, что можем провести всесторонние консультации с участием всех субъектов законотворческой инициативы, то, соответственно, эти консультации пройдут в течение двух недель, и мы сможем рассмотреть это решение на следующем плановом пленарном заседании", — заключил Толстой.