В Калининградской области в пятый раз напишут «Тотальный диктант»

Всероссийская акция состоится в субботу, 14 апреля.

«За четыре года в акции приняли участие 1 427 жителей региона. В 2018 году акция пройдет в тысячи городов в 75 странах с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества», — говорят в правительстве региона.

Читать текст диктанта будут также в Славской центральной городской библиотеке (Славск, ул. Учительская, 9-12) и на заводе GS Nanotech (Гусев, ул. Индустриальная, 11).