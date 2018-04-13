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В Калининградской области в пятый раз напишут «Тотальный диктант»
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В Калининградской области в пятый раз напишут «Тотальный диктант» 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
Всероссийская акция состоится в субботу, 14 апреля.
«За четыре года в акции приняли участие 1 427 жителей региона. В 2018 году акция пройдет в тысячи городов в 75 странах с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества», — говорят в правительстве региона.
В Калининградской области диктант начнут писать в 13.00.
На площадке БФУ им. И. Канта (Калининград, ул. Невского, 14) диктовать текст будет министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, а в западном филиале РАНХиГС (Калининград, ул. Артиллерийская, 62) — председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева.
Читать текст диктанта будут также в Славской центральной городской библиотеке (Славск, ул. Учительская, 9-12) и на заводе GS Nanotech (Гусев, ул. Индустриальная, 11).
Контактное лицо по вопросам участия — Наталья Кислова, тел. 8-981-458-12-11.
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