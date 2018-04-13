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Best Cases Conference привозит креативные рекламные практики из Копенгагена
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Best Cases Conference привозит креативные рекламные практики из Копенгагена 

Sostav.ru 42 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Организаторы креативной конференции Best Cases Conference (BCC) объявили о проведении воркшопа от лидеров международного рынка в сфере интерактивного дизайна и визуальных коммуникаций. Агентство Anglemap (Копенгаген, Дания) представит обучающую программу, сфокусированную на разборе кроссплатформенных кейсов в наружной рекламе и Digital.
23 апреля в рабочем пространстве Deworkacy на Красном Октябре состоится главная креативная конференция для профессионалов в маркетинге, рекламе и медиа. Ведущие российские агентства совместно с брендами презентуют рекламные практики от первого лица и раскроют секреты создания лучших кейсов.
В программу BCC включен интенсив от международного агентства Anglemap, специализирующегося на обучении, исследовании глобальных инсайтов, визуальных коммуникациях и сервис-дизайне.
Программа интенсива:
Кейс-стади digital-инсталляций и статичного OOH;
Дизайн-концепции и международные практики;
Прототипирование и его форматы.
Команда Anglemap — это лидеры индустрии, практикующие специалисты в сфере интерактивного дизайна, коммуникациях, социальных науках, психологии и журналистике. Среди клиентов агентства — Google X, Singapore Arlines, LEGO, Phillip Morris International.
Преподавателями на интенсиве выступят ведущие сотрудники агентства, эксперты индустрии и профессионалы с мировым именем:
Лоренцо Романьоли — интерактивный дизайнер с экспертизой в области цифровых медиа и визуальных коммуникаций, консультирует компании Италии, Нидерландов, Китая, создавая дизайн-концепции и работая над прототипированием объектов.
Марио Сиардалли — дизайнер, ориентированный на Digital. Помогает компаниям в определении концепции продуктов и сервисов, является основателем стартапа Mercurius. io, выстраивающего связь между финтехом и спортом.
Формат проведения интенсива — закрытый. Количество мест ограничено.
Гостей BCC ждет насыщенная программа: более 500 участников, 40 спикеров, 20 лучших рекламных кейсов, ключевые инсайты рекламного рынка, презентации проектов и дискуссии с создателями нашумевших кампаний.
В двух залах креаторы расскажут о современных технологиях и практиках и обсудят детали сотрудничества между агентством и брендом.
Ведущие агентства представят главные кейсы сезона совместно с клиентом и обозначат критерии оценки и методы измерения эффективности кампаний со стороны рекламодателей. Ожидаются презентации проектов об автокерлинге и авариях во время радиоэфира; шоукейс новоприбывшего в авиапарк лайнера, итоги SAP Forum 2017; детали реализации успешного ребрендинга сервиса доставки еды и рестайлинга ключевого мобильного оператора.
Среди участников: РА «Восход» | SMpolis; Marvelous | S7 Airlines; Possible Group | Kaspersky Lab; WildJam | Яндекс. Алиса; Eventum Premo | SAP CIS; Granat | Dostaевский; Эверест | МегаФон; Carat | BMWRussia; FriendsMoscow | Utair; Wargaming и многие другие.
Организатор: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). При поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Стратегический индустриальный партнер: НАВК. Стратегический информационный партнер: РБК. Генеральный информационный партнер: Independent Media. Генеральный радио партнер: Business FM. При информационной поддержке Rambler&Co, iVengo, JagaJam, LOOK AT MEDIA, Лайфхакер, Repa, Sostav, Marketing People, Moscow Business School, Respectr, ГИПП, Wordshop
Официальный сайт BCC: bestcases.moscow/ По вопросам приобретения билетов на BCC: org@akarussia.ru Официальная группа BCC в Facebook.
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