Best Cases Conference привозит креативные рекламные практики из Копенгагена

Организаторы креативной конференции Best Cases Conference (BCC) объявили о проведении воркшопа от лидеров международного рынка в сфере интерактивного дизайна и визуальных коммуникаций. Агентство Anglemap ( Копенгаген Дания ) представит обучающую программу, сфокусированную на разборе кроссплатформенных кейсов в наружной рекламе и Digital.

23 апреля в рабочем пространстве Deworkacy на Красном Октябре состоится главная креативная конференция для профессионалов в маркетинге, рекламе и медиа. Ведущие российские агентства совместно с брендами презентуют рекламные практики от первого лица и раскроют секреты создания лучших кейсов.

В программу BCC включен интенсив от международного агентства Anglemap, специализирующегося на обучении, исследовании глобальных инсайтов, визуальных коммуникациях и сервис-дизайне.

Программа интенсива:

Кейс-стади digital-инсталляций и статичного OOH;

Дизайн-концепции и международные практики;

Прототипирование и его форматы.

Команда Anglemap — это лидеры индустрии, практикующие специалисты в сфере интерактивного дизайна, коммуникациях, социальных науках, психологии и журналистике. Среди клиентов агентства — Google X, Singapore Arlines, LEGO, Phillip Morris International

Преподавателями на интенсиве выступят ведущие сотрудники агентства, эксперты индустрии и профессионалы с мировым именем:

Нидерландов, Лоренцо Романьоли — интерактивный дизайнер с экспертизой в области цифровых медиа и визуальных коммуникаций, консультирует компании Италии Китая , создавая дизайн-концепции и работая над прототипированием объектов.

Марио Сиардалли — дизайнер, ориентированный на Digital. Помогает компаниям в определении концепции продуктов и сервисов, является основателем стартапа Mercurius. io, выстраивающего связь между финтехом и спортом.

Формат проведения интенсива — закрытый. Количество мест ограничено.

Гостей BCC ждет насыщенная программа: более 500 участников, 40 спикеров, 20 лучших рекламных кейсов, ключевые инсайты рекламного рынка, презентации проектов и дискуссии с создателями нашумевших кампаний.

В двух залах креаторы расскажут о современных технологиях и практиках и обсудят детали сотрудничества между агентством и брендом.

Ведущие агентства представят главные кейсы сезона совместно с клиентом и обозначат критерии оценки и методы измерения эффективности кампаний со стороны рекламодателей. Ожидаются презентации проектов об автокерлинге и авариях во время радиоэфира; шоукейс новоприбывшего в авиапарк лайнера, итоги SAP Forum 2017; детали реализации успешного ребрендинга сервиса доставки еды и рестайлинга ключевого мобильного оператора.

Организатор: Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК). При поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Стратегический индустриальный партнер: НАВК. Стратегический информационный партнер: РБК. Генеральный информационный партнер: Independent Media. Генеральный радио партнер: Business FM . При информационной поддержке Rambler&Co, iVengo, JagaJam, LOOK AT MEDIA, Лайфхакер, Repa, Sostav, Marketing People, Moscow Business School, Respectr, ГИПП, Wordshop

Официальный сайт BCC: bestcases.moscow/ По вопросам приобретения билетов на BCC: org@akarussia.ru Официальная группа BCC в Facebook.