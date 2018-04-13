Ещё
Апелляция поддержала позицию Нижегородского УФАС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Апелляция поддержала позицию Нижегородского УФАС 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее в антимонопольное ведомство Нижегородской области обратился страховой дом «ВСК» с жалобой на действия страховой компании «Согаз», передает пресс-служба регионального УФАС.
В своем обращении заявитель сообщил, что в июле 2017 года на сайте госзакупок было размещено извещение о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд ГБУ НО «Автобаза управления делами правительства Нижегородской области». По мнению заявителя, АО «СОГАЗ» необоснованно занизило страховую премию, в результате чего стало победителем.
После рассмотрения дела, нижегородское УФАС отказало заявителю в возбуждении дела, поскольку антимонопольное ведомство не выявило нарушения законодательства при расчете АО «СОГАЗ» страховой премии при участии в запросе котировок.
«Не согласившись с принятым решением, САО «ВСК» обжаловало его в Арбитражный суд Нижегородской области. Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 25.01.2018 г. в удовлетворении заявленных требований отказано», — говорится в сообщении ведомства.
11 апреля текущего года Первый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда, а апелляционную жалобу САО «ВСК» — без удовлетворения.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Рейтинг медиаактивности компаний Краснодарского края. Март-2018 Вадим Андреев назначен и. о. сити-менеджера Ульяновска Полиция провела обыск в доме мэра Волоколамска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски306
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец170
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля118
Пескова спросили о будущем Лаврова37
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
04:38
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение