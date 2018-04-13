Апелляция поддержала позицию Нижегородского УФАС

В своем обращении заявитель сообщил, что в июле 2017 года на сайте госзакупок было размещено извещение о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд ГБУ НО «Автобаза управления делами правительства Нижегородской области». По мнению заявителя, АО «СОГАЗ» необоснованно занизило страховую премию, в результате чего стало победителем.

После рассмотрения дела, нижегородское УФАС отказало заявителю в возбуждении дела, поскольку антимонопольное ведомство не выявило нарушения законодательства при расчете АО «СОГАЗ» страховой премии при участии в запросе котировок.

«Не согласившись с принятым решением, САО «ВСК» обжаловало его в Арбитражный суд Нижегородской области. Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 25.01.2018 г. в удовлетворении заявленных требований отказано», — говорится в сообщении ведомства.

11 апреля текущего года Первый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда, а апелляционную жалобу САО «ВСК» — без удовлетворения.