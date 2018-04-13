«Как бы не повторилась „Зимняя вишня“»: в новосибирских «Сандунах» нашли нарушения

Госстройнадзор Новосибирской области обратился в суд по поводу незаконного разрешения на ввод в эксплуатацию здания бани «Сандуны Сибирь» — по мнению чиновников, газовая котельная на крыше представляет угрозу для посетителей.

«Мы подали исковое заявление в суд о признании незаконным разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Инспекция Госстройнадзора заключения о соответствии не выдала, потому что есть незаконченные виды работ, которые могут привести в процессе эксплуатации к угрозе жизни, здоровью граждан, имуществу в этом здании, — сообщил 13 апреля заместитель начальника инспекции Государственного строительного надзора Новосибирской области Валерий Гноевой. — В процессе строительства были внесены изменения в проектную документацию, и в пространстве крыши разместили газовую котельную».

По его словам, разрешение, которое выдали на ввод здания в эксплуатацию, включает весь объект, в том котельную. «Хоть она и не эксплуатируется, заглушена, но будут ли устранены выявленные нами нарушения, мы не знаем, мы не уверены. Как бы не повторилась „Зимняя вишня“ в Кемерово », — заключил представитель Госстройнадзора.

НГС. НОВОСТИ обратились за комментарием по этому поводу к руководству Сандуновских бань.

Официальное открытие общественных бань «Сандуны Сибирь» состоялось 12 апреля. Заместитель директора ООО «Сандуны Новосибирск» заявил, что здание введено в эксплуатацию в начале марта.