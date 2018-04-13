Ещё
«Как бы не повторилась „Зимняя вишня“»: в новосибирских «Сандунах» нашли нарушения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Как бы не повторилась „Зимняя вишня“»: в новосибирских «Сандунах» нашли нарушения 

ngs.ru 42 минуты назад
Фото: ngs.ru
Госстройнадзор Новосибирской области обратился в суд по поводу незаконного разрешения на ввод в эксплуатацию здания бани «Сандуны Сибирь» — по мнению чиновников, газовая котельная на крыше представляет угрозу для посетителей.
«Мы подали исковое заявление в суд о признании незаконным разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Инспекция Госстройнадзора заключения о соответствии не выдала, потому что есть незаконченные виды работ, которые могут привести в процессе эксплуатации к угрозе жизни, здоровью граждан, имуществу в этом здании, — сообщил 13 апреля заместитель начальника инспекции Государственного строительного надзора Новосибирской области Валерий Гноевой. — В процессе строительства были внесены изменения в проектную документацию, и в пространстве крыши разместили газовую котельную».
По его словам, разрешение, которое выдали на ввод здания в эксплуатацию, включает весь объект, в том котельную. «Хоть она и не эксплуатируется, заглушена, но будут ли устранены выявленные нами нарушения, мы не знаем, мы не уверены. Как бы не повторилась „Зимняя вишня“ в Кемерово», — заключил представитель Госстройнадзора.
НГС. НОВОСТИ обратились за комментарием по этому поводу к руководству Сандуновских бань.
Официальное открытие общественных бань «Сандуны Сибирь» состоялось 12 апреля. Заместитель директора ООО «Сандуны Новосибирск» заявил, что здание введено в эксплуатацию в начале марта.
ngs.ru: последние новости
«Никаких Samsung и Apple»: Заксобрание покупает депутатам новые компьютеры за 7 миллионов РПЦ разрешили построить храм в сквере у площади Кирова Новосибирск попал в рейтинг криминальных городов мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски306
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец170
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля118
Пескова спросили о будущем Лаврова37
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
04:38
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение