Три мусороперерабатывающих комплекса планируется построить в Оренбургской области 

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Три мусороперерабатывающих комплекса для переработки отходов появятся в Оренбургской области, сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума губернатор региона Юрий Берг.
"Мы сейчас определяемся с региональным оператором, объявили конкурс.
[Мусороперерабатывающие комплексы] будут на западе, в центре и на востоке", — сказал он, добавив, что несколько таких предприятий в разных концах региона необходимы, чтобы, с учетом протяженности, избежать больших затрат на перевозки.
По словам Берга, комплексы появятся в районе Бузулука, между Оренбургом и Соль-Илецком, и третья площадка будет между Орском и Новотроицком. Сроки начала строительства и инвестиции пока не уточняются.
Планируется, что на эти площадки отходы будет доставлять единый оператор, ответственный за сбор и вывоз мусора, согласно территориальной схеме обращения с отходами. В соответствии со схемой, в области будет организовано десять полигонов для мусора. В настоящее время в регионе нет мусороперерабатывающих предприятий, с 2014 года работает только один мусоросортировочный завод в Оренбурге.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018-2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.