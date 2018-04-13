Три мусороперерабатывающих комплекса планируется построить в Оренбургской области

"Мы сейчас определяемся с региональным оператором, объявили конкурс.

[Мусороперерабатывающие комплексы] будут на западе, в центре и на востоке", — сказал он, добавив, что несколько таких предприятий в разных концах региона необходимы, чтобы, с учетом протяженности, избежать больших затрат на перевозки.

По словам Берга, комплексы появятся в районе Бузулука, между Оренбургом Соль-Илецком , и третья площадка будет между Орском Новотроицком . Сроки начала строительства и инвестиции пока не уточняются.

Планируется, что на эти площадки отходы будет доставлять единый оператор, ответственный за сбор и вывоз мусора, согласно территориальной схеме обращения с отходами. В соответствии со схемой, в области будет организовано десять полигонов для мусора. В настоящее время в регионе нет мусороперерабатывающих предприятий, с 2014 года работает только один мусоросортировочный завод в Оренбурге.