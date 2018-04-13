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В Надыме пенсионеру заплатили за прошлогодний снег
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В Надыме пенсионеру заплатили за прошлогодний снег 

ИА Север-Пресс 47 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
По иску Надымского городского прокурора пенсионеру возместили материальный ущерб. Снежная лавина скатилась с крыши пристройки на автомобиль 78-летнего мужчины 3 марта прошлого года. В итоге автомобиль подлежал ремонту и покраске. Возместить незапланированные траты обязали общество «Инжтехмонтаж» и индивидуального предпринимателя. С ответчиков солидарно взыскали 35 тыс. рублей.
В обоснование решения суд указал, что «вред имуществу истца причинен в связи с ненадлежащем выполнением собственниками помещений, к стене которых пристоен навес, обязанности по содержанию и осуществлению эксплуатационного контроля своего имущества».
Несмотря на несогласие общества с решением судьи и обжалование его в апелляционном порядке судебная коллегия оставила жалобу без удовлетворения, — сообщает окружная прокуратура.
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