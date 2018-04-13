В библиотеке на Саратовской вспомнили о начале покорения космоса человеком

Познавательно-игровой час «Человек открывает Вселенную» состоялся в библиотеке №114, которая расположена на улице Саратовской в районе Текстильщики. Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Мы еще раз вспомнили о том, как 57 лет назад началась космическая эра человечества, о тех, кто проложил дорогу к звездам, о Гагарине, о важнейших датах в истории космонавтики, о великих ученых и космонавтах. Ребята приняли участие в интеллектуальной игре «Путешествие к планетам разноцветных солнц», проявив меткость и смекалку, — сообщил представитель библиотеки.

Добавим, что на 24 апреля в библиотеке №114 запланирована встреча, посвященная Международному дню Земли. Начало в 15.00.

Библиотека №114 находится по адресу ул. Саратовская, 18/10. (мю)