Делегация шведского бизнеса примет участие в ПМЭФ

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Представительная делегация шведского бизнеса примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает фонд «Росконгресс».

России Участие шведской делегации в ПМЭФ обсуждалось на встрече советника президента РФ Антона Кобякова и посла Швеции Петера Эриксона . В рамках встречи также обсуждался план подготовки российско-шведской дискуссии в рамках деловой программы форума.

"Шведские компании проявляют значительный интерес к работе в России и инвестированию в российский рынок. Впервые за 3 года в состав шведской делегации на ПМЭФ-2018 войдут тяжеловесы шведского бизнеса на уровне первых лиц компаний AstraZeneca, Volvo Group, Stena, Oriflame, а также представители других организаций, которые нацелены на долгосрочную работу с российскими партнерами", — приводит «Росконгресс» слова Эриксона.

Кобяков отметил позитивную тенденцию в развитии двустороннего товарооборота, который за январь-февраль текущего года вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году и составил около миллиарда долларов.

"Важно сохранить эту динамику. В России представлены около 350 шведских компаний, их прямые капиталовложения в российскую экономику за три квартала 2017 года увеличились почти в полтора раза, обеспечив Швеции девятое место в списке крупнейших инвесторов в российскую экономику", — добавил он.

Российско-шведский круглый стол на тему «Цифровая трансформация бизнеса и инвестиционный потенциал» пройдет 24 мая в рамках ПМЭФ, участники обсудят адаптацию бизнес-процессов в крупных компаниях к требованиям цифровой экономики.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году.