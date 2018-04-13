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Полиция рекомендует калининградцам следить за своими велосипедами
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Полиция рекомендует калининградцам следить за своими велосипедами 

Вести Калининград 46 минут назад
Фото: Вести Калининград
Теплая погода — горячая пора для похитителей велосипедов. Традиционно с наступлением весны увеличивается количество краж двухколесного транспорта. Жители региона массово начинают кататься на велосипедах и частенько оставляют их без присмотра. Причем иногда от воров не спасают даже специальные противоугонные устройства. Злоумышленникам не составляет труда при помощи строительных инструментов перекусить трос.
Для того чтобы обезопасить свое имущество от краж, полицейские рекомендуют выполнять элементарные правила безопасности. Пристегивать за раму велосипеды надежными устройствами, не оставлять их надолго без присмотра, а если же возникла такая необходимость, то ставить их там, где есть видеонаблюдение.
Владимир Алпатов, заместитель начальника УМВД России по Калининградской области:
— Если все же в отношении вас совершено преступление, произошло хищение вашего велосипеда, вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию. Сообщить о своих данных, приметах похищенного имущества по телефону 02 либо 112 с мобильного.
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