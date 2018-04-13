Мировой опыт: Как архитекторы раскрывают преступления и нарушение прав человека

Когда мы говорим о расследовании преступлений в голове как правило возникают образы допроса или сотрудников полиции в поисках улик. Тем временем зарождающаяся архитектурная криминалистика использует время и пространство, чтобы вывести процесс детективной работы на новый уровень. Дизайнер, и кинематографист Нейтан Су, работающий в исследовательском агентстве Forensic Architecture, побеседовал с Strelka Magazine о том, как архитектурный анализ может помочь с расследованием нарушений прав человека.

АРХИТЕКТУРНЫЙ МЕТОД

Архитекторы-криминалисты утверждают, что бóльшая часть современных конфликтов происходит в городах, и здания также становятся их жертвами и невольными свидетелями. Для того, чтобы определить, что же случилось на самом деле, эксперты воссоздают модели динамических событий так, как они проходили во времени и пространстве: разрабатывают 3D-модели мест, где произошли конфликты и создают анимационные ролики и интерактивные карты трагических событий.

Фото: Вячеслав Мурташов

«Когда нам дают сценарий событий, основная задача — правильно привязать его к определенному времени и пространству” — говорит Су, выступивший в Москве на воркшопе по инструментам и технологическим процессам постпродакшна, который являлся частью образовательной программы Стрелки «Новая норма», — «Определив эти две вещи, мы можем понять, как одна улика соотносится с другими, что, как правило, позволяет нам выявить, как связаны друг с другом, скажем, две фотографии или фотография и видео или фотография и показания свидетеля. Это своего рода „перепредставление“ данных таким образом, чтобы мы смогли найти связь между элементами, которую мы не видели раньше».

ДЕЛО О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБВИНЯЕМОЙ В КОНТРАБАНДЕ ЛЮДЕЙ

Су рассказал о деле немецкой некоммерческой организации Iuventa, которую обвинили в пособничестве перевозчикам людей на побережье Ливии . Организация, якобы, возвращала лодки преступникам. Су рассказал, что криминалистические архитекторы завели собственное расследование, несмотря на то, что из имеющейся информации было сложно получить цельную картину.

Информация включала в себя изображения открытого моря, на которых не было видно никаких ландшафтов на горизонте». Кроме того, «в кадре все динамично… мы в открытом океане где все движется, на лодках, полных движущихся людей. По сути, метод 3D-воспроизведения позволил нам связать фотографии этого события. У нас было где-то 200 фотографий, плюс два видео с GoPro, плюс куча геолокационных данных о перемещении судов. Мы построили своего рода визуальный небесный радар благодаря кадру из одного из видео, на котором лодка вращается и делает поворот на 360 градусов, — это позволило нам воссоздать панораму неба.»

После этого стало возможно определить передвижения судов по всему месту преступления. Несмотря на то, что команда моряков Iuventa обвинялась в буксировке одной из лодок к берегу для повторного использования после высадки иммигрантов, Су и его коллеги установили, что «фотография, которую использовало следствие, на самом деле демонстрирует, что судно отплывает от берегов Ливии, а не возвращается туда».

Такого рода анализ чрезвычайно важен, так как фото широко применялась в полицейских отчетах и репортажах СМИ.

ДЕЛО О КОРРУМПИРОВАННЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОПАЖЕЙ 43 СТУДЕНТОВ

Су также рассказал о громком деле о похищении 43 студентов в Мексике в 2014 году. Их исчезновение до сих пор остается загадкой, однако бывший генеральный прокурор страны ранее утверждал, что коррумпированная местная полиция передала студентов наркокартелю, который их убил — многие крайне скептически относятся к этой версии.

Forensic Architecture создали интерактивную картографическую платформу, чтобы разместить на карте различные версии произошедшего. Проект воссоздал все известные события, чтобы предоставить исследователям криминалистический инструмент.

«Мы смотрим на то, какую роль сыграли полиция, а также федеральные, муниципальные и государственные органы в координации деятельности с военными и преступными организациями, » — утверждает Су. Он также сказал, что их цель состояла в том, «чтобы опровергнуть государственную версию и предложить свое видение, в котором будут отмечены все несоответствия между разными свидетельскими показаниями, а также учтены свидетельства семей пострадавших».

Расследование продолжается.