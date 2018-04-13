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Общеобластной субботник и День древонасаждений пройдут на Дону 14 апреля
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Общеобластной субботник и День древонасаждений пройдут на Дону 14 апреля 

АиФ Ростов 49 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, ожидается, что участниками мероприятий станут более 100 тыс. жителей региона. Будет задействовано около 3 тыс. единиц спецтехники.
В ходе субботника в донских муниципалитетах будут организованы работы по благоустройству и озеленению дворовых территорий, вывозу мусора, уборке придорожных территорий и лесополос.
Запланированы также валка и обрезка деревьев, ликвидация свалок.
В рамках Дня древонасаждений в парках, скверах, аллеях и улицах, а также у мемориальных комплексов предполагается высадить около 60 тысяч деревьев и кустарников.
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