Общеобластной субботник и День древонасаждений пройдут на Дону 14 апреля

Согласно информации из официальных источников, ожидается, что участниками мероприятий станут более 100 тыс. жителей региона. Будет задействовано около 3 тыс. единиц спецтехники.

В ходе субботника в донских муниципалитетах будут организованы работы по благоустройству и озеленению дворовых территорий, вывозу мусора, уборке придорожных территорий и лесополос.

Запланированы также валка и обрезка деревьев, ликвидация свалок.

В рамках Дня древонасаждений в парках, скверах, аллеях и улицах, а также у мемориальных комплексов предполагается высадить около 60 тысяч деревьев и кустарников.