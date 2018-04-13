Администрация Гатчинского района закупит сувениры на полмиллиона рублей

Администрация Гатчинского района выделила 499 тысяч рублей на изготовление и поставку сувенирной продукции для награждения победителей, призеров и участников календарных мероприятий.

Соответствующий запрос котировок объявлен муниципалами 12 апреля. Деньги выделяются из бюджета муниципального образования «Город Гатчина».

По техзаданию исполнителю предстоит поставить заказчику 1600 различных медалей для награждения и 300 рамок для фотографий. Награды должны быть поставлены в июне.

Заявки можно подавать до 24 апреля.