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Администрация Гатчинского района закупит сувениры на полмиллиона рублей
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Администрация Гатчинского района закупит сувениры на полмиллиона рублей 

Ivyborg.ru 54 минуты назад
Администрация Гатчинского района выделила 499 тысяч рублей на изготовление и поставку сувенирной продукции для награждения победителей, призеров и участников календарных мероприятий.
Соответствующий запрос котировок объявлен муниципалами 12 апреля. Деньги выделяются из бюджета муниципального образования «Город Гатчина».
По техзаданию исполнителю предстоит поставить заказчику 1600 различных медалей для награждения и 300 рамок для фотографий. Награды должны быть поставлены в июне.
Заявки можно подавать до 24 апреля.
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