Звездный визажист Ольга Романова запустила влог на Youtube

В этом месяце Ольга Романова представила первую серию своего влога, где рассказала о самых актуальных событиях из своей насыщенной жизни. Ольга признается, что попробовать новый видео-формат ее подтолкнул муж, профессиональный оператор: «Стас просто дал мне GoPro и сказал, снимай! Ты живешь такой яркой и активной жизнью, это может вдохновить

многих».

В дальнейшем визажист планирует выпускать влог несколько раз в месяц, серии будут затрагивать все сферы ее жизни с упором на трудовые будни звездного визажиста: бэкстейджи съемок глянцевых журналов и телевизионных шоу, работу со знаменитостями и другое в этом роде. Кроме того, на своем канале Ольга будет делиться советами на злободневную тему совмещения материнства, насыщенной карьеры и интересной жизни. И, конечно, покажет, как она участвует в создании новых продуктов своего бренда Romanovamakeup.

Помимо влога у Ольги Романовой есть популярный канал на Youtube и аккаунты в Instagram: основной @romanovamakeup, @romanovamammy, где она делится с подписчиками секретами счастливого материнства и @romanovamakeup_store, где рассказывает о самых последних новинках и предложениях своего бренда.