В Великобритании расследуют «необъяснимую» смерть двух человек

Великобритании проводится расследование загадочной смерти двух человек, объяснения причин гибели которых у правоохранительных органов пока нет. Ночью в пятницу, 13 апреля, полицейские были вызваны в дом в городе Уэртинг (графство Сассекс), где они обнаружили мертвыми мужчину и женщину.

В настоящее время полиция Сассекса рассматривает инцидент как «необъяснимый», сообщает

От чего скончались мужчина и женщина, неизвестно. Возможно, обстоятельства их смерти прояснит вскрытие. Предварительно, власти не смогли ответить на вопрос о причине гибели двух человек.

О таинственном случае также пишут

The Mirror. Представитель полиции Сассекса подтвердил, что стражи порядка обнаружили умершими двух человек в доме, где они проживали.

Расследование инцидента продолжается. Власти пытаются выяснить причину смерти пары.

Как сообщает

Spirit FM, людей, у которых есть какая-либо информация о погибших или о причине их смерти, просят связаться с полицией. Фамилии умерших не сообщаются.

BREAKING: Man and woman found dead by police at house at in seaside town https://t.co/Rm8O2IaaKJ pic.twitter.com/aUKNjG5nAL

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 13 апреля 2018 г.