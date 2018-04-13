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В Великобритании расследуют «необъяснимую» смерть двух человек
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В Великобритании расследуют «необъяснимую» смерть двух человек 

Newsru.com 51 минуту назад
Фото: Newsru.com
В Великобритании проводится расследование загадочной смерти двух человек, объяснения причин гибели которых у правоохранительных органов пока нет. Ночью в пятницу, 13 апреля, полицейские были вызваны в дом в городе Уэртинг (графство Сассекс), где они обнаружили мертвыми мужчину и женщину.
В настоящее время полиция Сассекса рассматривает инцидент как «необъяснимый», сообщает
Daily Star
От чего скончались мужчина и женщина, неизвестно. Возможно, обстоятельства их смерти прояснит вскрытие. Предварительно, власти не смогли ответить на вопрос о причине гибели двух человек.
О таинственном случае также пишут
The Daily Mail
The Mirror. Представитель полиции Сассекса подтвердил, что стражи порядка обнаружили умершими двух человек в доме, где они проживали.
Расследование инцидента продолжается. Власти пытаются выяснить причину смерти пары.
Как сообщает
Spirit FM, людей, у которых есть какая-либо информация о погибших или о причине их смерти, просят связаться с полицией. Фамилии умерших не сообщаются.
BREAKING: Man and woman found dead by police at house at in seaside town https://t.co/Rm8O2IaaKJ pic.twitter.com/aUKNjG5nAL
— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 13 апреля 2018 г.
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