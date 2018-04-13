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Алиханов раскритиковал работу мэрии Калининграда
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Алиханов раскритиковал работу мэрии Калининграда 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «Русский Запад», глава Калининградской области Антон Алиханов напомнил мэрии Янтарной столицы об обязанности защищать экологию в городе. Глава региона отметил, что к нему обратились члены штаба ОНФ и сообщили, что в региональной столице продолжаются незаконные вырубки деревьев.
«Там о вопросах с деревьями совсем забыли», — выразил недовольство Алиханов.
«Нужно поставить парки на учёт, чтобы прекратить ползучую деятельность юридических кудесников, которые помогают находить возможности для застройки зелёных зон. Мы с вами годами занимаемся юрилическими тонкостями, а под эту дудочку кто-то толсто отрезает», — предложил губернатор.
Напомним, общественники Калининграда недовольны результатами борьбы с незаконной вырубкой деревьев. «Игроки сдали пешек», — прокомментировали ситуацию общественники.
Фото: архив ФедералПресс
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