Алиханов раскритиковал работу мэрии Калининграда

Как передает «Русский Запад», глава Калининградской области Антон Алиханов напомнил мэрии Янтарной столицы об обязанности защищать экологию в городе. Глава региона отметил, что к нему обратились члены штаба ОНФ и сообщили, что в региональной столице продолжаются незаконные вырубки деревьев.

«Там о вопросах с деревьями совсем забыли», — выразил недовольство Алиханов.

«Нужно поставить парки на учёт, чтобы прекратить ползучую деятельность юридических кудесников, которые помогают находить возможности для застройки зелёных зон. Мы с вами годами занимаемся юрилическими тонкостями, а под эту дудочку кто-то толсто отрезает», — предложил губернатор.