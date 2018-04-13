В избиркоме Республики Бурятия произвели новое назначение 

В пятницу, 13 апреля, стало известно, что новым членом избирательной комиссии республики с правом решающего голоса назначен Александр Акчурин. Как сообщает «Байкал-Daily», он занял вакантное место члена республиканской избирательной комиссии вместо ушедшей досрочно в отставку Людмилы Санжеевой.
До своего назначения Александр Акчурин занимал должность начальника юридического отдела Избирательной комиссии. Сообщается, что глава республики Алексей Цыденов подписал соответствующий указ 11 апреля.
Фото: fas.gov.ru.