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В избиркоме Республики Бурятия произвели новое назначение
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В избиркоме Республики Бурятия произвели новое назначение 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пятницу, 13 апреля, стало известно, что новым членом избирательной комиссии республики с правом решающего голоса назначен Александр Акчурин. Как сообщает «Байкал-Daily», он занял вакантное место члена республиканской избирательной комиссии вместо ушедшей досрочно в отставку Людмилы Санжеевой.
До своего назначения Александр Акчурин занимал должность начальника юридического отдела Избирательной комиссии. Сообщается, что глава республики Алексей Цыденов подписал соответствующий указ 11 апреля.
Фото: fas.gov.ru.
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