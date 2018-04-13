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ОНФ контролирует вопрос роста арендной платы за землю для фермеров Кубани
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ОНФ контролирует вопрос роста арендной платы за землю для фермеров Кубани 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Общероссийскому народному фронту в Краснодарском крае поступило 15 обращений глав крестьянских хозяйств и небольших животноводческих предприятий. Они задавались вопросом роста арендной платы за пользование землями сельскохозяйственного назначения. Так, с 2016 года из-за перерасчетов кадастровой стоимости земельных участков произошло увеличение арендной платы за пользование землями, которые предназначались для овцеводства и разведения крупного рогатого скота.
Общественники подготовили обращения в Минсельхоз Кубани и департамент имущественных отношений с просьбой вмешаться в ситуацию и решить данную проблему.
Основанием для повышенной арендной ставки, по словам властей, стало наличие формулировки «для сельскохозяйственного производства» в договорах, которые были заключены в 2008–2009 гг. При этом, по данным сайта Росреестра, категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», а разрешенное использование, по документу, — «животноводство». Раньше граждане платили 2%, но после повышения разница оказалась существенной.
«Кубань — сельскохозяйственный регион с исключительными возможностями развития сельхозтоваропроизводства. Сложившаяся ситуация с чехардой в арендной плате не способствует ни развитию фермерских хозяйств, ни укреплению животноводства», — сказала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.
По ее словам, сейчас ОНФ подготовло обращения в Минсельхоз края и департамент имущественных отношений.
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