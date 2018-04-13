ОНФ контролирует вопрос роста арендной платы за землю для фермеров Кубани

Общероссийскому народному фронту в Краснодарском крае поступило 15 обращений глав крестьянских хозяйств и небольших животноводческих предприятий. Они задавались вопросом роста арендной платы за пользование землями сельскохозяйственного назначения. Так, с 2016 года из-за перерасчетов кадастровой стоимости земельных участков произошло увеличение арендной платы за пользование землями, которые предназначались для овцеводства и разведения крупного рогатого скота.

Общественники подготовили обращения в Минсельхоз Кубани и департамент имущественных отношений с просьбой вмешаться в ситуацию и решить данную проблему.

Основанием для повышенной арендной ставки, по словам властей, стало наличие формулировки «для сельскохозяйственного производства» в договорах, которые были заключены в 2008–2009 гг. При этом, по данным сайта Росреестра , категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», а разрешенное использование, по документу, — «животноводство». Раньше граждане платили 2%, но после повышения разница оказалась существенной.

Светлана Бессараб. «Кубань — сельскохозяйственный регион с исключительными возможностями развития сельхозтоваропроизводства. Сложившаяся ситуация с чехардой в арендной плате не способствует ни развитию фермерских хозяйств, ни укреплению животноводства», — сказала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы

По ее словам, сейчас ОНФ подготовло обращения в Минсельхоз края и департамент имущественных отношений.