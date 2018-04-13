Екатеринбуржцев со следующей недели ждут пробки на гостевых маршрутах ЧМ

Автомобилисты могут встать в пробки на гостевых маршрутах ЧМ-2018 еще до наступления даты проведения первых игр. Не исключено временное сужение проезжих частей из-за благоустройства дороги, об этом сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал»

Как сообщают в пресс-службе екатеринбургского «Водоканала», с 16 апреля рабочие выйдут на дороги, где проходит гостевой маршрут Чемпионата мира по футболу, чтобы благоустроить участки. Работы будут проводиться там, где зимой из-за прорыва труб проводились аварийно-восстановительные раскопки. Всего рабочим предстоит провести работы на 71 участке на гостевом маршруте и в квадрате улиц Виз-бульвар-Московская-Гурзуфская-Токарей.

В конце года участки восстанавливают в «зимнем» варианте: котлован заполняют щебнем, по мере необходимости камень подсыпают. Поэтому работы будут производиться именно сейчас, так как полное восстановление дорог возможно только в теплое время года. Дорожным службам предстоит обустроить щебеночное основание, обрезать края асфальтового покрытия и заасфальтировать участок. Благоустройство будет проводиться на проезжих частях, тротуарах, газонах, внутридомовых проездах и во дворах. При этом на газоны будут высыпать растительный грунт и посыпать его семенами. Малые архитектурные формы, детские площадки и ограждения восстановят только после полного обустройства участка.

Ежедневно, включая выходные и праздники, на работы по благоустройству будет выходить семь бригад. В арсенале каждой из них полный набор необходимой техники: аварийные автомобили с комплектом ручных инструментов, шорвезчики и вибрационные плиты, экскаваторы-погрузчики и самосвалы. При необходимости им могут быть предоставлены дорожные катки.

Все работы планируется завершить до 15 мая. При этом дороги перекрываться не будут, а общественный транспорт не изменит своего движения. Однако не исключено, что на время работ могут быть введены временные сужения проезжих частей.