Песков рассказал с чем связано решение о блокировке Telegram

"Есть положение законодательства, которое требует предоставления определенного набора данных в определенные службы Российской Федерации. Выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус, но, к сожалению, такого консенсуса не удалось достичь, поэтому ситуация полностью, коренным образом отличается от той, которую вы упомянули", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу оценить ситуацию с ограничением доступа к Telegram с точки зрения сделанных ранее заявлений о том, что блокировка российских сайтов и соцсетей на Украине нарушает права граждан этой страны.

"Telegram — это мессенджер, и, собственно, сама по себе блокировка, или, точнее, давайте все-таки использовать ту фразеологию, которую использует суд: а суд решил ограничить доступ к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин и далее. Суд решил ограничить доступ, ограничение доступа не было самоцелью, никто не собирался запрещать что-то", — сказал Песков.