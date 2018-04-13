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Песков рассказал с чем связано решение о блокировке Telegram
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Песков рассказал с чем связано решение о блокировке Telegram 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ситуация с ограничением доступа к мессенджеру Telegram в РФ не коррелируется с закрытием доступа к российским сайтам на Украине: речь идет не о нарушении прав пользователей, а о невыполнении требований законодательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть положение законодательства, которое требует предоставления определенного набора данных в определенные службы Российской Федерации. Выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус, но, к сожалению, такого консенсуса не удалось достичь, поэтому ситуация полностью, коренным образом отличается от той, которую вы упомянули", — сказал Песков журналистам.
Так он ответил на просьбу оценить ситуацию с ограничением доступа к Telegram с точки зрения сделанных ранее заявлений о том, что блокировка российских сайтов и соцсетей на Украине нарушает права граждан этой страны.
"Telegram — это мессенджер, и, собственно, сама по себе блокировка, или, точнее, давайте все-таки использовать ту фразеологию, которую использует суд: а суд решил ограничить доступ к информационным системам и программам для электронных вычислительных машин и далее. Суд решил ограничить доступ, ограничение доступа не было самоцелью, никто не собирался запрещать что-то", — сказал Песков.
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