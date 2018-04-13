Оренбуржцы принимают участие в III региональном форуме в Таджикистане

Казахстана, Основная цель мероприятия — представить партнерам потенциал регионов Таджикистана по производству и экспорту плодоовощной продукции и продуктов ее переработки, ознакомить с инвестиционными возможностями, и, как результат, заключть контракты на 2018 и последующие годы. Участники форума собираются обсудить поставку продукции, перспективы развития отраслей, а также наметить проведение встреч между производителями и импортерами из РФ Кыргызстана и других стран.

В Правительстве области отмечают, что Республика Таджикистан является одним из ведущих внешнеторговых партнеров нашего региона. Прямые связи с таджикскими партнерами установили такие предприятия, как «Завод бурового оборудования», ЗАО «Хлебопродукт №2», птицефабрика «Оренбургская», «Орентур», «Завод синтетического спирта», «Орскнефтеоргсинтез», «Теплично-мельничный комплекс», «Переволоцкий элеватор».