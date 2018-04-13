Цыденов: Улан-Удэ способен стать хабом трансграничной интернет-торговли с Азией

"Улан-Удэ может стать хабом для развития интернет-торговли мелких партий грузов, гаджетов. У нас уже подписано соглашение с Россвязью , прорабатываем вопрос, как это будет реализовано", — сказал Цыденов, отвечая на вопрос о возможных преимуществах трансграничной логистики в Бурятии.

Он подчеркнул, что Бурятия с этой точки зрения сейчас «становится одним из центров». «Через республику проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ), Транссиб, автомобильный транзит. Более того, мы [регион] — на одном из основных маршрутов Шелкового пути — он идет через Монголию , через Бурятию в России и дальше на Запад, — напомнил Цыденов. — Аэропорт Байкал в Улан-Удэ (в 2017 году — прим. ТАСС) получил статус пятой степени свободы, что позволяет транзитным авиаперевозчикам осуществлять посадку самолетов в Улан-Удэ без специального разрешения».

"Развитие транспортной инфраструктуры, информационное сопровождение — это то все, что необходимо делать сейчас. Есть соответствующее поручение президента о том, что надо на этом направлении сделать акцент. Мы, безусловно, будем его отрабатывать", — добавил Цыденов.

В августе 2017 года в Улан-Удэ состоялся семинар по подготовке к реализации Межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог с участием министра транспорта России Максима Соколова , делегаций из КНР и Монголии.

Цыденов тогда рассказал журналистам о преимуществах Бурятии в рамках этого проекта: соглашение предусматривает возможность заезда китайских автомобильных перевозчиков на территорию России на своем транспорте, но только до Улан— Удэ. Таким образом, у Бурятии появляются условия для развития логистических центров — приема, перегрузки и обработки груза. Республика может стать хабом для товаропотока из Азии на Запад, отметил тогда глава республики.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.