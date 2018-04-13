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В России захотели запретить товары из США
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В России захотели запретить товары из США 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Разработанный Госдумой законопроект об ответных мерах на американские санкции предусматривает ограничение поставок алкоголя, табака, лекарств, технологий и оборудования. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников, передает «Интерфакс».
Правительству России законопроект предоставляет право вносить в санкционный список любые товары, произведенные в США или государствах, поддержавших санкции Вашингтона в отношении России. В случае с лекарствами запрет не коснется препаратов, аналоги которых не выпускают в России или других странах.
Кроме того, проект закона допускает возможность производить в России американские товары без разрешения правообладателей (в случае наличия технологий). «То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву», — сказал «Интерфаксу» первый зампред думского комитета по законодательству Михаил Емельянов.
Документ предполагает ограничение допуска в Россию оборудования и программного обеспечения из США для госорганов, муниципальной власти и юридических лиц.
Также в законопроекте прописан запрет или ограничение в приеме на работу американских граждан и запрет въезда отдельных американцев по списку МИД РФ. Авторы документа предлагают отказаться от инвестиций из тех государств, которые поддержали действия Вашингтона.
Текста документа к моменту написания заметки документ был зарегистрирован в базе данных Госдумы без текста и пояснительной записки. О подготовке законопроекта стало известно после расширения американских санкций. Минфин США 6 апреля распространил их на российских чиновников и бимзнесменов, в том числе на Олега Дерипаску, Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова.
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