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Бутовские пенсионеры смогут заниматься ОФП
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Бутовские пенсионеры смогут заниматься ОФП 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Напомним: «ОФП» — так сокращённо называется общефизическая подготовка. А заниматься ей пенсионеры смогут в рамках городской программы «Московское долголетие».
Ещё древние говорили: «в здоровом теле — здоровый дух». Сила и бодрость помогают более стойко переносить ежедневные стрессы и прочие житейские трудности.
Сделаться сильней и бодрей помогут занятия ОФП, проходящие под эгидой Территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) «Бутово».
Занятия ОФП проходят по адресу: улица Поляны, дом 57 по понедельникам и четвергам с 9.30 до 11.00. Также наши бутовские бабушки и дедушки приобщаются к ОФП по адресу: улица Феодосийская, дом 14А. Здесь физкультурные занятия проходят по вторникам и пятницам с 16.00 до 17.00 и с 17.00 до 18.00.
Информацию об этих занятиях можно получить по телефонам:
8-495-716-36-72;
8-495-712-25-99
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