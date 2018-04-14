Заботливые хозяева. Жители района Котловка начали уборку парка «Сосенки»

На часах 10 утра, а в парке «Сосенки» Юго-Западного округа кипит работа. Одни сгребают листья, другие собирают мусор, третьи красят бордюры. В субботнике приняла участие и корреспондент «ВМ».

Жительница района Котловка Юлия Гусакова старательно сгребает листья, движения уверенные и быстрые. Она каждый год приходит на субботник в парк Сосенки, поэтому пришла подготовленная, принесла с собой перчатки и бутылочку воды.

— Мы с дочкой Машей, — рассказывает Юлия, — очень любим гулять в этом парке. Мне кажется, очень важно, когда человек чувствует какое-то место родным. Что он не просто приходит сюда развлечься и отдохнуть, но и заботиться о том, чтобы оно было ухоженным и чистым. Мы в своем районе не гости, а хозяева. Было бы здорово, если бы все жители из окружающих домов пришли и убрались там, где живут.

Не отстают от взрослых и дети. Девятилетний ученик школы № 626 Паша Коробков увлеченно красит бордюр.

— Я пришел с мамой, — рассказывает мальчик, — мне нравится наводить чистоту. Представьте, если никто не будет убирать на улицах, то невозможно будет не только кататься на самокатах, скейтах, гироскутерах, но и ходить.

85-летний участник Великой Отечественной войны Павел Красовский глядя на молодых людей, вспомнил субботники послевоенных лет, когда его родной город Ростов был в руинах:

— Мне тогда было 14-15 лет, я знал, что такое голод и холод. Нас, мальчишек не нужно было упрашивать выйти на уборку города. Нам хотелось, чтобы скорее улицы стали чистыми, чтобы открылась танцплощадка, чтобы в скверах можно было гулять. Мы с рвением собирали битые кирпичи, сожженные деревья складывали их в кучу. Потом приезжал транспорт — дроги, запряженные лошадьми и увозили весь мусор. Сейчас все проще, конечно и это приятно.

Среди участников субботника и исполняющий обязанности главы управы района Котловка Максим Ульянов:

— В нашем районе, где проживают порядка 70 тысяч человек, — говорит Максим Ульянов, — сейчас идет традиционный месячник благоустройства, поэтому уборка идет по всей территории. Но парк Сосенки для Котловки знаковое место, в праздники здесь проходят массовые гулянья, в будни это одно из любимых мест для прогулок. Тут обустроенная территория — детская и спортивная площадки, красивая природа — сосны, овраг, река. Мы заранее оповестили всех жителей о субботнике, приготовили инвентарь и рабочие перчатки на сто человек, надеемся на уборку после зимы придут много людей. Коллектив управы, например, вышел всем составом.

Пенсионерка Анна Казакова впервые пришла на официально организованный субботник, но весеннее наведение порядка в районе для нее дело привычное.

— Каждую весну, — рассказывает активистка, — мы с мужем гуляем по берегу реки Котловка и убираем в овраге мусор. Лет пять-семь назад там было все заброшено, сейчас есть и прогулочная тропинка и спортивная площадка. Все это нужно беречь.

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