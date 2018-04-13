Более 10 км сетей ливневой канализации прочистили в Балашихе 

Об этом сообщил начальник отдела сетей и сооружений ливневой канализации «Благоустройство Балашиха» Николай Искоростенский.
С начала весны мы прочистили уже более 10 километров ливневой канализации. Бригады выезжают по вызовам жителей, а также по обращениям на портале «Дообродел». Прочищаем не только ливневки, но и колодцы, дождеприемники
— Николай Искоростенский.
Он добавил, что засоры ливневой канализации прочистили на улицах Солнечной, Свердлова, дублере шоссе Энтузиастов, а также на улицах Советской и Юбилейной в микрорайоне Железнодорожном. По словам Николая Искоростенского, 13 апреля специалисты устранили засор на улице Рождественской в микрорайоне Железнодорожный. На скопление воды жаловались жители. На месте работала бригада из четырех человек. С помощью вакуумного насоса под давлением 120 атмосфер они промыли засорившуюся канализацию от песка и ила.
Протяженность ливневой канализации Балашихи составляет 146 километров. В городском округе насчитывается более 4700 смотровых колодцев и дождеприемников. До начала лета планируется проверить техническое состояние всей ливневой канализации.