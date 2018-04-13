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Вороновцы могут оценить работу педиатров ГБУЗ Вороновская больница
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Вороновцы могут оценить работу педиатров ГБУЗ Вороновская больница 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Среди претендентов на звание врачи-педиатры Вороновской больницы.
Жителей поселения Вороновское, зарегистрированных на портале «Активный гражданин» приглашают принять участие в новом голосовании и выбрать лучшего участкового врача-педиатра больницы, которая находится в посёлке ЛМС.
Среди претендентов на звание лучшего детского врача Светлана Кулькина, Анаит Карапетян и Рауза Дёмина. Для того, чтобы отдать свой голос за одного из врачей, необходимо выбрать свой округ и больницу.
Итоги голосования будут подведены в канун празднования Дня медицинского работника.
Справочно: Ежегодные конкурсы «Лучший участковый врач-педиатр» и «Лучшая участковая детская медицинская сестра» проводятся Правительством Москвы, Департаментом здравоохранения города Москвы при поддержке проекта «Активный гражданин» с 2015 года. Ежегодно сотни тысяч горожан оценивают работу врачей-педиатров и медсестер, а итоги голосования подводят в канун профессионального праздника — Дня медицинского работника. C «Активным гражданином» у каждого жителя столицы появилась возможность лично оценить работу докторов и медсестер. Это уникальный шанс сказать спасибо тем, кто выполняет крайне ответственную миссию, спасая жизнь и возвращая здоровье маленьким москвичам.
Отметим, что на проекте также проходит голосование по выбору лучшего терапевта.
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