Самарские эксперты рассказали о новинках ракетостроения

Самарские ракеты продолжат бороздить просторы Вселенной, не сбавляя темпа. Во время круглого стола, посвященного актуальным тенденциям развития космической отрасли в регионе, эксперты обсудили имеющиеся достижения, рассказали журналистам о ведущихся в настоящее время научных разработках и механизмах государственной и региональной поддержки. Озвучили и основные задачи на сегодняшний день — наращивание объемов экспорта, повышение производительности труда и развитие взаимодействия между участниками кластера.