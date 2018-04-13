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Самарские эксперты рассказали о новинках ракетостроения
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Самарские эксперты рассказали о новинках ракетостроения 

ТРК Губерния 1 час назад
Самарские ракеты продолжат бороздить просторы Вселенной, не сбавляя темпа. Во время круглого стола, посвященного актуальным тенденциям развития космической отрасли в регионе, эксперты обсудили имеющиеся достижения, рассказали журналистам о ведущихся в настоящее время научных разработках и механизмах государственной и региональной поддержки. Озвучили и основные задачи на сегодняшний день — наращивание объемов экспорта, повышение производительности труда и развитие взаимодействия между участниками кластера.
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