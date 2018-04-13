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Саратовий губернатор призвал к защите экономики и интересов страны
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Саратовий губернатор призвал к защите экономики и интересов страны 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал к защите экономики и интересов страны, вызовы со стороны Соединённых Штатов Америки не должны быть оставлены без внимания, сообщает пресс-служба главы региона.
«Вячеслав Володин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об ответных мерах на санкции США в отношении нашей страны. Проект федерального закона планируется проработать с экспертами, обсудить в Правительстве РФ и в регионах.
Мы должны защищать свою экономику, отстаивать наши интересы. Считаю важным поддержать принятое решение», — заявил Губернатор Валерий Радаев.
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