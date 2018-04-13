Саратовий губернатор призвал к защите экономики и интересов страны

Вячеслав Володин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об ответных мерах на санкции США в отношении нашей страны. Проект федерального закона планируется проработать с экспертами, обсудить в Правительстве РФ и в регионах.

Мы должны защищать свою экономику, отстаивать наши интересы. Считаю важным поддержать принятое решение», — заявил Губернатор Валерий Радаев.