Саратовий губернатор призвал к защите экономики и интересов страны 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал к защите экономики и интересов страны, вызовы со стороны Соединённых Штатов Америки не должны быть оставлены без внимания, сообщает пресс-служба главы региона.
«Вячеслав Володин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об ответных мерах на санкции США в отношении нашей страны. Проект федерального закона планируется проработать с экспертами, обсудить в Правительстве РФ и в регионах.
Мы должны защищать свою экономику, отстаивать наши интересы. Считаю важным поддержать принятое решение», — заявил Губернатор Валерий Радаев.