Завальный: необходимо добиваться прозрачности отечественных нефтесервисных компаний 

Минпромторгу необходимо предпринять шаги для повышения открытости российских нефтесервисных компаний, отметили члены Комитета Госдумы по энергетике по итогам «круглого стола», посвящённого проблемам законодательного регулирования деятельности нефтегазовых сервисов в России.
«Необходимо добиваться прозрачности отечественных нефтесервисных компаний», — заявил глава комитета Павел Завальный.
«В последние годы нефтесервис переживает непростой период. Основная причина в том, что из-за санкций мы оказываемся отрезанными от высоких технологий, которые используют в мире», — указал парламентарий.
Вместе с тем, по словам депутата, и среди отечественных нефтесервисных компаний есть немало интересных технологических разработок. Чтобы поставить их на поток, нужны меры господлержки.
«Однако здесь мы сталкиваемся с проблемой: большинство отечественных нефтесервисных компаний имеют непрозрачную экономику», — сказал Завальный.
По его мнению, только после этого можно будет определить, какие меры поддержки может дать государство этому сектору экономики.
Нефтесервис является подотраслью газонефтедобычи. Нефтесервисные компании обеспечивают необходимый уровень добычи и транспортировки нефти и газа (проектирование разработки и обустройство месторождений, ремонт скважин, автоматизация промыслов, повышение нефтеотдачи, трубопроводы, строительство морских платформ и др.). В частности, нефтесервисом была разработана технология нефтедобычи с помощью гидроразрыва пластов, которая широко применяется в России.