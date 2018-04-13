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Завальный: необходимо добиваться прозрачности отечественных нефтесервисных компаний
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Завальный: необходимо добиваться прозрачности отечественных нефтесервисных компаний 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минпромторгу необходимо предпринять шаги для повышения открытости российских нефтесервисных компаний, отметили члены Комитета Госдумы по энергетике по итогам «круглого стола», посвящённого проблемам законодательного регулирования деятельности нефтегазовых сервисов в России.
«Необходимо добиваться прозрачности отечественных нефтесервисных компаний», — заявил глава комитета Павел Завальный.
«В последние годы нефтесервис переживает непростой период. Основная причина в том, что из-за санкций мы оказываемся отрезанными от высоких технологий, которые используют в мире», — указал парламентарий.
Вместе с тем, по словам депутата, и среди отечественных нефтесервисных компаний есть немало интересных технологических разработок. Чтобы поставить их на поток, нужны меры господлержки.
«Однако здесь мы сталкиваемся с проблемой: большинство отечественных нефтесервисных компаний имеют непрозрачную экономику», — сказал Завальный.
По его мнению, только после этого можно будет определить, какие меры поддержки может дать государство этому сектору экономики.
Нефтесервис является подотраслью газонефтедобычи. Нефтесервисные компании обеспечивают необходимый уровень добычи и транспортировки нефти и газа (проектирование разработки и обустройство месторождений, ремонт скважин, автоматизация промыслов, повышение нефтеотдачи, трубопроводы, строительство морских платформ и др.). В частности, нефтесервисом была разработана технология нефтедобычи с помощью гидроразрыва пластов, которая широко применяется в России.
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