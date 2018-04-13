Бомж, заснувший в центре Ростова, смутил ростовчан 

В популярном паблике в социальных сетях была опубликована фотография бомжа, который уснул на лавочке на недавно реконструированном проспекте Семашко.
«Раздайте им одеяла с надписью ЧМ-2018 пусть тоже в теме будут», — предложили в комментариях жители донской столицы. Другой молодой человек отметил, что люди без определенного места жительства не перестанут спать из-за футбольного Мундиаля. Однако что с ними делать на этот период — непонятно. В частности, высказывалась идея отправить их в курортные города на реабилитацию. До Чемпионата мира по футболу-2018 осталось 62 дня. Он пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону. Послами ЧМ-2018 от южной столицы являются рэпер Баста, модель Виктория Лопырева, телеведущий Дмитрий Дибров и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартарес Самургашев.