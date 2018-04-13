Столичный омбудсмен и УФСИН по Москве подписали соглашение о взаимодействии

"Работа уполномоченного по правам человека очень важна для тех, кто содержится под стражей, потому что люди ограничены в доступе, ограничены в информации. Те свободы, которые у них есть: право на медпомощь, на защиту, должны соблюдаться, и те вопросы, которыми занимается уполномоченный по правам человека, очень важны для наших подопечных", — подчеркнул Сергей Мороз перед подписанием соглашения, рассчитанного на три года.

"У нас действительно сложилось очень конструктивное и эффективное взаимодействие с УФСИН по Москве, и я считаю это приоритетной задачей, поскольку труднее всего человеку, когда он находится в условиях ограничения свободы", — отметила Татьяна Потяева.

Одним из главных результатов общей работы она назвала сокращение за три года уровня переполненности в СИЗО. «Когда три года назад я начинала заниматься этой работой, перелимит составлял 42,7%, на сегодня он составляет 19,8%. Я считаю, что это наше общее достижение», — заметила она. Москва занимает и первое место в стране по применению домашнего ареста, «а мы на этом настаивали», напомнила Потяева.

Среди примеров решенных проблем она назвала открытие молочной кухни для женщин с грудными детьми в женском СИЗО-6 в Печатниках, дополнительные ступеньки в автозаках для беременных женщин, разработанный более удобный маршрут перевозки беременных женщин в родительные отделения больниц. «Когда я начинала работать, в СИЗО-6 стояло зубопротезное кресло 1950-х годов выпуска, женщины жаловались, что оно работает как отбойный молоток. Кресло заменили, и женщины стали получать качественную услугу, которую и должны получать», — рассказала Потяева.

Она подчеркнула, что серьезное внимание обращает на работу с Общественной наблюдательной комиссией Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. «Те сигналы о нарушениях, которые поступают от ее активных членов, мы сразу берем в разработку, руководитель УФСИН оперативно реагирует на наши обращения и эти проблемы решаются, — заметила Потяева. — За этот год мы видим поступательные изменения, которые происходят в УФСИН. Глава УФСИН добавил, что если раньше инвалидов I и II группы приходилось вывозить на автозаках на медико-санитарную экспертизу в город (для подтверждения инвалидности), то теперь эксперты сами приезжают в СИЗО.