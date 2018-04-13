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Астрахань станет побратимом южнокорейского города Кванъян
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Астрахань станет побратимом южнокорейского города Кванъян 

ТАСС 1 час назад
АСТРАХАНЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Российский город Астрахань, расположенный рядом с Каспийским морем, и южнокорейский Кванъян (находится в 450 км от Сеула) станут городами-побратимами. С предложением о побратимстве выступил посол Республики Корея в России У Юн Гын на встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, губернатор поддержал инициативу.
"Мое предложение — наладить побратимские отношения Астрахани с городом Кванъян, это мой избирательный округ. Кванъян — крупный портовый город, там находится самый большой в мире металлургический завод", — сказал посол.
Жилкин отметил, что это «будет способствовать решению глобальных задач — увеличению объема товарооборота между Астраханской областью и Южной Кореей и количества обменов по гуманитарным проектам». Астраханский губернатор также добавил, что южнокорейским инвесторам может быть интересна особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно— производственного типа «Лотос», которая создает льготные условия для резидентов. Многие рассматривают эту площадку как выход на большой макрокаспийский регион.
"Мы пока еще не определились, какие корейские предприятия могут войти в ОЭЗ «Лотос». Но я вижу перспективы для сотрудничества в таких областях как сельское хозяйство, судостроение и медицина. У Астраханской области приоритет в том, что здесь есть выход на другие страны каспийского бассейна, а значит — преимущества в логистике", — сказал после встречи с Жилкиным У Юн Гын.
По информации пресс-службы губернатора области, первые контакты Астраханской области с Южной Кореей состоялись в 2016 году, во время презентации астраханского региона в посольстве в Москве. Кроме того, в Астраханском государственном университете (АГУ) создан Центр корейского языка и культуры (пятый в России и пока единственный в ЮФО). Сейчас в нем обучается 41 человек. В этом году в центре будет проходить практику студентка Сеульского университета искусств, которая станет преподавателем курса игры на народных корейских инструментах.
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