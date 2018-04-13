Астрахань станет побратимом южнокорейского города Кванъян

"Мое предложение — наладить побратимские отношения Астрахани с городом Кванъян, это мой избирательный округ. Кванъян — крупный портовый город, там находится самый большой в мире металлургический завод", — сказал посол.

Жилкин отметил, что это «будет способствовать решению глобальных задач — увеличению объема товарооборота между Астраханской областью и Южной Кореей и количества обменов по гуманитарным проектам». Астраханский губернатор также добавил, что южнокорейским инвесторам может быть интересна особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно— производственного типа «Лотос», которая создает льготные условия для резидентов. Многие рассматривают эту площадку как выход на большой макрокаспийский регион.

"Мы пока еще не определились, какие корейские предприятия могут войти в ОЭЗ «Лотос». Но я вижу перспективы для сотрудничества в таких областях как сельское хозяйство, судостроение и медицина. У Астраханской области приоритет в том, что здесь есть выход на другие страны каспийского бассейна, а значит — преимущества в логистике", — сказал после встречи с Жилкиным У Юн Гын.