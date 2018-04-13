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Россия может прекратить поставлять титан для Boeing
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Россия может прекратить поставлять титан для Boeing 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан. Об этом сообщает РИА «Новости».
"В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства «Боингов», — сказал Рябухин.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия не собирается проглатывать политику США. Она подчеркнула, что Совфед принципиально поддерживает законопроект о введении ответных мер на антироссийскую политику США.
Как стало известно, депутаты внесли в Госдуму проект по ответным мерам на политику США.
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