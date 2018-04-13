Россия может прекратить поставлять титан для Boeing

"В число редкоземельных металлов, которые Россия поставляет в США, входит титан, который необходим для технологического цикла производства «Боингов», — сказал Рябухин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия не собирается проглатывать политику США. Она подчеркнула, что Совфед принципиально поддерживает законопроект о введении ответных мер на антироссийскую политику США.