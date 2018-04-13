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Россия может прекратить поставки США ракетных двигателей и титана для Boeing
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Россия может прекратить поставки США ракетных двигателей и титана для Boeing 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Если закон об ответных мерах на антироссийскую политику США будет принят, Россия перестанет поставлять Соединенным Штатам двигатели РД-180, а также титан, необходимый для производства самолетов Boeing, сообщил председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
«Речь будет идти, если такой закон будет принят, о прекращении поставок в США двигателей РД-180, которые производит НПО «Энергия», — приводит его слова РИА «Новости».
Рябухин отметил, что РД-180 использует на своих спутниках не только НАСА, но и Пентагон. С ними США запускают и военные спутники, пояснил он.
Кроме того, в случае принятия законопроекта Россия перестанет поставлять США, необходимый для производства самолетов Boeing, сообщил сенатор.
Ранее в пятницу в Госдуме рассказали, какие меры введет Россия в ответ на новые американские санкции: ограничения коснутся ввоза сельскохозяйственной продукции и сырья, возможности США участвовать в приватизации имущества, будет введен запрет ряду американцев на въезд в Россию и т.д. В частности, Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в Соединенных Штатах и странах, поддерживающих Америку.
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