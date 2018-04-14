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Красотка из «Дикого ангела» попала в больницу с истощением
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Красотка из «Дикого ангела» попала в больницу с истощением 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Уругвайская актриса Наталья Орейро, снискавшая в России сумасшедшую популярность благодаря главной роли в сериале «Дикий ангел», попала в больницу из-за физического истощения. Ей пришлось отменить сразу несколько своих выступлений.
Перед вылетом в Израиль Наталья Орейро почувствовала внезапный приступ недомогания. Она была вынуждено обратиться за помощью к врачам. Специалисты клиники, в которую попала актриса, определили, что она физически истощена.
Медики рекомендовали звезде «Дикого ангела» отдохнуть и по возможности воздержаться от выступлений и съемок в новых проектах, передает Life.ru. Отметим, актриса снимается в комедии Re Loca, выход которой на большие экраны запланирован уже летом 2018 года. Чтобы выполнить советы медиков Наталье Орейро пришлось отменить сразу несколько концертов.
Отметим, Наталье Орейро 40 лет и она продолжает много сниматься и выступать с концертами по всему миру. Находит она время и для создания домашнего уюта. Так, в Сети распространилась свежая фотография актрисы, на которой та запечатлена лежащей на траве, а по соседству с ней — пакетики семян, подписанные по-русски.
Впрочем, пользователи Сети обратили внимание не на окружающие актрису предметы, а на нее саму. По мнению критиков, Наталья Орейро сильно сдала к 40 годам. По их мнению, актриса выглядит по меньшей мере на 20 лет старше своего возраста.
К слову, ранее в откровенном интервью Наталия Орейро призналась, что после рождения сына у нее начались проблемы с волосами. «Проблема возникла, только когда я кормила грудью сына: волосы начали выпадать. Но меня заверили, что, как только закончу кормить, это прекратится, так что я была терпелива. Просто немного подстригла, чтобы они стали сильнее», — поведала актриса.
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