Красотка из «Дикого ангела» попала в больницу с истощением

Уругвайская актриса Наталья Орейро , снискавшая в России сумасшедшую популярность благодаря главной роли в сериале «Дикий ангел», попала в больницу из-за физического истощения. Ей пришлось отменить сразу несколько своих выступлений.

Перед вылетом в Израиль Наталья Орейро почувствовала внезапный приступ недомогания. Она была вынуждено обратиться за помощью к врачам. Специалисты клиники, в которую попала актриса, определили, что она физически истощена.

Медики рекомендовали звезде «Дикого ангела» отдохнуть и по возможности воздержаться от выступлений и съемок в новых проектах, передает Life.ru. Отметим, актриса снимается в комедии Re Loca, выход которой на большие экраны запланирован уже летом 2018 года. Чтобы выполнить советы медиков Наталье Орейро пришлось отменить сразу несколько концертов.

Отметим, Наталье Орейро 40 лет и она продолжает много сниматься и выступать с концертами по всему миру. Находит она время и для создания домашнего уюта. Так, в Сети распространилась свежая фотография актрисы, на которой та запечатлена лежащей на траве, а по соседству с ней — пакетики семян, подписанные по-русски.

Впрочем, пользователи Сети обратили внимание не на окружающие актрису предметы, а на нее саму. По мнению критиков, Наталья Орейро сильно сдала к 40 годам. По их мнению, актриса выглядит по меньшей мере на 20 лет старше своего возраста.