Тарифы «Эконом» и «Безлимит» в ЖКХ появятся через 5-6 лет 

Он напомнил, что тарифы будут созданы по аналогии с мобильными, к которым уже привыкли пользователи. «В ЖКХ нам только нужно автоматизировать учет и время потребления ресурса. Это решаемая задача в ближайшие пять-шесть лет», — пояснил Чибис.
В числе тарифных планов появятся, к примеру, «Эконом оптимум» и «Безлимит», рассказал замминистра.
Он также сообщил, что ведомство внесло в правительство закон об упрощении процедуры по принятию энергосервисных контрактов по многоквартирному дому. В ближйшее время он поступит в Госдуму.