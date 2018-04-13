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Сам по себе: Гройсман не прогнется под коалицию
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Сам по себе: Гройсман не прогнется под коалицию 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он сообщил журналистам.
«Я не планирую присоединяться ни к одной политической силе. Я вам сказал, что не являюсь членом ни одной политической партии и в мои планы, на сегодняшний день, это не входит», — сказал Гройсман.
Он добавил, что не допустит давления на себя со стороны какой-либо политической силы, в том числе из коалиции, и придерживается собственных принципов.
По поводу спекуляций вокруг предвыборной гонки Гройсман заявил, что основным фактором сознательного избирателя является повышение уровня социальной жизни, в рамках этого предлагается повысить уровень минимальной заработной платы до 10 тысяч гривен.
Ранее Гройсман заявлял, что в президенты идти не собирается, поскольку больше чувствует свою эффективность в исполнительной ветви власти.
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