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ЧМ по футболу: орловские полицейские возьмут на контроль фанатов
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ЧМ по футболу: орловские полицейские возьмут на контроль фанатов 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Безопасность майских праздников и ряд других вопросов обсудили сегодня, 13 апреля, на совместном заседании Антитеррористической комиссии в Орловской области и Оперативного штаба Орловской области.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, контроль за оперативной обстановкой во время майских праздников будет осуществляться в ежедневном режиме.
На массовых мероприятий безопасность жителей региона будут осуществлять сотрудники полиции, курсанты Орловского юридического института МВД РФ им. В. В. Лукьянова, росгвардейцы, сотрудники ЧОПов и дружинники.
В дни трансляций матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года полицейские будут дежурить в усиленном режиме. Кроме того, особое внимание будет уделено предупреждению преступлений внутри фанатского движения, отметили в пресс-службе.
Также на плечи правоохранителей ляжет контроль за порядком во время проведения ЕГЭ и выпускных вечеров.
Сообщение ЧМ по футболу: орловские полицейские возьмут на контроль фанатов появились сначала на РИА 57.
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