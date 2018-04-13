ЧМ по футболу: орловские полицейские возьмут на контроль фанатов

Безопасность майских праздников и ряд других вопросов обсудили сегодня, 13 апреля, на совместном заседании Антитеррористической комиссии в Орловской области и Оперативного штаба Орловской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, контроль за оперативной обстановкой во время майских праздников будет осуществляться в ежедневном режиме.

На массовых мероприятий безопасность жителей региона будут осуществлять сотрудники полиции , курсанты Орловского юридического института МВД РФ им. В. В. Лукьянова, росгвардейцы, сотрудники ЧОПов и дружинники.

В дни трансляций матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года полицейские будут дежурить в усиленном режиме. Кроме того, особое внимание будет уделено предупреждению преступлений внутри фанатского движения, отметили в пресс-службе.

Также на плечи правоохранителей ляжет контроль за порядком во время проведения ЕГЭ и выпускных вечеров.