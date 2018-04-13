РФ может повысить сборы на аэронавигационное обслуживание авиакомпаний из США

Россия может повысить стоимость аэронавигационного обслуживания авиакомпаний из Америки и других стран, которые поддерживают антироссийские санкции. Соответствующий законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Повышение сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов США (или) иных иностранных государств, осуществляющих деятельность по перевозке грузов при использовании ими воздушного пространства РФ», — сказано в документе. В пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие депутаты внесли в палату законопроект об ответных мерах в отношении США и стран, поддерживающих антироссийские санкции. В документе предлагается дать Правительству право по поручению президента запрещать продажу американских товаров в России, а также запрещать гражданам США въезд в РФ.