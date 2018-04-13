Школьники Старого Крюково показали умение мотивировать

Учащиеся школы №1528 имени Героя Советского Союза И. В. Панфилова приняли участие в городском конкурсе мотиваторов «Мотивируй открыто!».

Как рассказали в образовательном учреждении, конкурс проводится ежегодно.