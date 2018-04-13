Школьники Старого Крюково показали умение мотивировать 

Учащиеся школы №1528 имени Героя Советского Союза И. В. Панфилова приняли участие в городском конкурсе мотиваторов «Мотивируй открыто!».
Как рассказали в образовательном учреждении, конкурс проводится ежегодно.
В этом году победителями конкурса «Мотивируй открыто!» стали Иван Мищенко и Полина Иванова. Вместе с руководителем проекта, педагогом-психологом Анастасией Моховой ученики подготовили творческие работы. Иван Мищенко сделал фотопроект на тему «У нашей жизни трезвый вкус! Попробуй!» и стал победителем в номинации «Здоровье и его ценность в жизни человека». Полина Иванова победила в номинации «Поиск интересов и важных ценностей» с работой «Семь и Я — подарок Бога!».