РФ сможет производить товары без разрешения правообладателей в США 

В законопроекте об ответных мерах на американские санкции, содержится норма, согласно которой наша страна сможет производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах.
К мерам воздействия на США и поддерживающие их в антироссийских действиях страны предлагается отнести «исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному российским правительством, правообладателями которых являются граждане США и иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств, а также организации, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц участвуют организации, находящиеся под американской юрисдикцией и иных иностранных государств.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, речь идёт о том, что эта норма фактически означает, что »Россия сможет сама производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя».
«То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву», — цитирует депутата агентство «Интерфакс».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», внесённый руководителями всех фракций нижней палаты российского парламента и её спикером Вячеславом Володиным, предусматривает ограничительные меры в отношении товаров и услуг американского происхождения.
В частности, предлагается ввести ограничения на ввоз лекарств, продовольствия и табака, приостановить сотрудничество с США в атомной отрасли и авиации.
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