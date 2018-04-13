РФ сможет производить товары без разрешения правообладателей в США

В законопроекте об ответных мерах на американские санкции, содержится норма, согласно которой наша страна сможет производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах.

К мерам воздействия на США и поддерживающие их в антироссийских действиях страны предлагается отнести «исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному российским правительством , правообладателями которых являются граждане США и иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств, а также организации, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц участвуют организации, находящиеся под американской юрисдикцией и иных иностранных государств.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, речь идёт о том, что эта норма фактически означает, что » Россия сможет сама производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя».

«То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву», — цитирует депутата агентство «Интерфакс»

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», внесённый руководителями всех фракций нижней палаты российского парламента и её спикером Вячеславом Володиным , предусматривает ограничительные меры в отношении товаров и услуг американского происхождения.

В частности, предлагается ввести ограничения на ввоз лекарств, продовольствия и табака, приостановить сотрудничество с США в атомной отрасли и авиации.

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