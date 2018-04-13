В Хакасии на борьбу с паводком призовут тяжелую технику

По словам специалистов, основная волна паводка ожидается в конце весны и начале лета, именно тогда с гор пойдут коренные воды. В связи с этим создается запас аварийного грунта. В частности в Аскизском районе подготовлено 2 тысячи кубометров скального грунта, который в случаи необходимости будет направлен для проведения экстренных ремонтных работ на гидротехнических сооружениях. Как пояснили в пресс-службе министерстве природы и экологии республики, камни могут понадобиться для оперативного восстановления дамб в случае их повреждения стихией. Кроме того, пополняется аварийный запас песчано-гравийной смеси. Так, для 19 защитных объектов, расположенных в Аскизском районе, потребуется еще 300 кубометров ПГС и 200 кубометров скальника. Добавим, что в прошлом году в Хакасии был проведен капитальный ремонт двух объектов и текущий ремонт 10 дамб. За последнее десятилетие приведено в порядок порядка 50 гидротехнических сооружений: «Подготовка к паводку проходит системно по всей республике. Запас аварийного грунта создается в необходимом объеме. Экскаваторы, бульдозеры, грузовые автомобили, автогрейдер и тягач с тралом находятся в боевой готовности», — заверил министр природных ресурсов и экологии Хакасии Юрий Соколов Для наблюдения за состоянием всех республиканских дамб и плотин приняты обходчики. Они оперативно сообщают информацию в круглосуточную диспетчерскую службу. Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия.