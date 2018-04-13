С начала 2018 года в Кировской области 30 человек привлечены к ответственности за незаконное потребление электроэнергии

За 3 месяца 2018 года 30 жителей Кировской области привлечены к административной ответственности по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа».

Так, в феврале 2018 года в деревне Замятины Оричевского района во время рейда энергетики выявили у потребителя несанкционированное подключение отопительного оборудования помимо прибора учета.

Согласно акту о безучетном потреблении, объем похищенной электроэнергии составил 31968 кВт*ч. По факту незаконного подключения энергетики направили заявление в полицию, представители которой оформили протокол об административном правонарушении. Потребитель привлечен к административной ответственности. Кроме штрафа в 10 тысяч рублей, он вынужден был оплатить счет за украденную электроэнергию на сумму 81 518 рублей.

В этом же месяце в селе Селезениха Кирово-Чепецкого района сотрудники «Кировэнерго» обнаружили незаконное подключение отопительного оборудования помимо счетчика еще у одного потребителя. По акту о безучетном потреблении объем незаконного использования электроэнергии составил 17664 кВт*ч. Потребителю выставлен счет на сумму 45043 рублей. Представители правоохранительных органов составили протокол об административном правонарушении. Энерговор привлечен к административной ответственности с оплатой штрафа в 10 тысяч рублей.

В настоящее время по всем выявленным фактам незаконного энергопотребления, вмешательства в работу приборов учета энергетики направляют заявления в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к административной ответственности. Помимо оплаты счета за украденную электроэнергию, сумма которого, как правило, в несколько раз превышает стоимость фактически потребленной электроэнергии, потребитель наказывается штрафом. Таким образом, любители мнимой экономии несут серьезное финансовое бремя.

Напомним, что с 1 января 2016 г. ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок. Самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность. Правонарушитель может быть наказан штрафом в размере до 300000 тысяч рублей, принудительными работами либо лишением свободы на срок до двух лет.

Столь жесткие меры вызваны тем, что вмешательство в работу приборов учета и несанкционированное подключение опасно для жизни как самого расхитителя, так и окружающих. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. Таким образом, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию.

Филиал «Кировэнерго» намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями, и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения «заряженных» счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»