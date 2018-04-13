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Пьеха назвал Крым подходящим для съемок новой саги «Властелина колец»
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Пьеха назвал Крым подходящим для съемок новой саги «Властелина колец» 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. Во время крымских гастролей певец и поэт Стас Пьеха открыл для себя Крым с новой стороны. Об этом он рассказал на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
В эти дни Пьеха находится с гастролями в Крыму. Он уже дал концерты в Симферополе, Керчи и Севастополе, а сегодня вечером запланировано еще одно выступление в крымской столице. Мероприятия приурочены к 15-летию творческой деятельности артиста.
"Я в Крыму бываю ежегодно на протяжении уже 14 лет. И в этот раз нам повезло приехать в хорошую погоду, она мне напоминает питерское лето. И Крым я увидел совсем иным, это сказочное место. Здесь можно снимать новую сагу «Властелина колец», — поделился впечатлениями Пьеха.
Он поблагодарил крымчан за теплый прием и отметил, что концертные площадки на полуострове всегда встречают его аншлагами.
"Крым площадка неизменная, и даже в периоды, когда в других регионах нас принимали не полные залы, в Крыму люди на концерты приходили всегда", — добавил певец.
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