Пьеха назвал Крым подходящим для съемок новой саги «Властелина колец»

В эти дни Пьеха находится с гастролями в Крыму. Он уже дал концерты в Симферополе, Керчи Севастополе , а сегодня вечером запланировано еще одно выступление в крымской столице. Мероприятия приурочены к 15-летию творческой деятельности артиста.

"Я в Крыму бываю ежегодно на протяжении уже 14 лет. И в этот раз нам повезло приехать в хорошую погоду, она мне напоминает питерское лето. И Крым я увидел совсем иным, это сказочное место. Здесь можно снимать новую сагу «Властелина колец», — поделился впечатлениями Пьеха.

Он поблагодарил крымчан за теплый прием и отметил, что концертные площадки на полуострове всегда встречают его аншлагами.

"Крым площадка неизменная, и даже в периоды, когда в других регионах нас принимали не полные залы, в Крыму люди на концерты приходили всегда", — добавил певец.