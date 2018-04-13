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Telegram должен согласиться на исполнение законодательства, заявил Свинцов
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Telegram должен согласиться на исполнение законодательства, заявил Свинцов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Telegram должен согласиться на условия, выдвигаемые государством, и предоставить все данные, которые от него требуют, заявил «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).
«Я рассчитываю, что Telegram тем или иным образом пойдёт на сделку с государством и предоставит все данные, которые от него требует действующее законодательство», — сказал он.
Депутат также предположил, что судебная тяжба между Telegram и Роскомнадзором может продлиться ещё около двух месяцев.
Ранее Таганский суд Москвы заблокировал доступ к Telegram в России по иску Роскомнадзора. На рассмотрение дела по существу у судьи ушло 20 минут, ещё 40 минут она провела в совещательной комнате, после чего огласила решение.
В свою очередь, представитель Telegram Павел Чиков заявил, что мессенджер не пойдёт ни на какие уступки. «Таганский суд Москвы в присутствии Роскомнадзора и ФСБ сегодня принял ряд важных решений и показал всем глобальным интернет-сервисам качество российского правосудия и нацеленность политического режима. Ни на какие договорённости и уступки при таких раскладах идти невозможно», — сказал адвокат.
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