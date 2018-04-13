Telegram должен согласиться на исполнение законодательства, заявил Свинцов

«Я рассчитываю, что Telegram тем или иным образом пойдёт на сделку с государством и предоставит все данные, которые от него требует действующее законодательство», — сказал он.

Депутат также предположил, что судебная тяжба между Telegram и Роскомнадзором может продлиться ещё около двух месяцев.

Ранее Таганский суд Москвы заблокировал доступ к Telegram в России по иску Роскомнадзора. На рассмотрение дела по существу у судьи ушло 20 минут, ещё 40 минут она провела в совещательной комнате, после чего огласила решение.