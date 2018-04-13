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Развитие двусторонних отношений России и Швеции на форумном треке набирает обороты
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Развитие двусторонних отношений России и Швеции на форумном треке набирает обороты 

BFM.RU 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Послом Королевства Швеции в Российской Федерации Петером Эриксоном. В ходе встречи были затронуты вопросы участия шведской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 24-26 мая 2018 года, в том числе был подробно обсужден план подготовки российско-шведской дискуссии в рамках деловой программы Форума. В состав делегации Швеции войдут главы крупнейших шведских компаний.
Антон Кобяков особо отметил позитивную тенденцию в развитии двустороннего товарооборота, который за январь-февраль текущего года вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году и составил около 1 млрд долл. США. «Важно сохранить эту динамику. В России представлены около 350 шведских компаний, их прямые капиталовложения в российскую экономику за три квартала 2017 года увеличились почти в полтора раза, обеспечив Швеции девятое место в списке крупнейших инвесторов в российскую экономику», — подчеркнул он.
В свою очередь посол Швеции в России Петер Эриксон заявил: «Шведские компании проявляют значительный интерес к работе в России и инвестированию в российский рынок. Впервые за три года в состав шведской делегации на ПМЭФ 2018 войдут тяжеловесы шведского бизнеса на уровне первых лиц компаний AstraZeneca, Volvo Group, Stena, Oriflame, а также представители других организаций, которые нацелены на долгосрочную работу с российскими партнерами».
Круглый стол «Россия — Швеция» на тему «Цифровая трансформация бизнеса и инвестиционный потенциал» состоится
24 мая. Участники дискуссии обсудят основные вызовы цифровизации и вопросы адаптации бизнес-процессов в крупных компаниях к требованиям цифровой экономики, а также обменяются опытом в области перехода на инновационную модель ведения бизнеса и обсудят возможности взаимодействия на данном треке.
Антон Кобяков отметил актуальность дискуссии на тему цифровой трансформации. По его словам, заявленная тема дискуссии «Цифровая трансформация бизнеса и инвестиционный потенциал» соответствует одному их ключевых направлений развития российской экономики, объявленных Президентом Российской Федерации в ежегодном послании Федеральному Собранию, а именно — обеспечение своевременного технологического развития, что невозможно без обмена опытом в сфере цифровых технологий. Это становится особенно актуальным в рамках межотраслевого подхода, который готовы продемонстрировать участники круглого стола.
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