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Переговоры об участии шведской делегации в ПМЭФ-2018 прошли в Москве
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Переговоры об участии шведской делегации в ПМЭФ-2018 прошли в Москве 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В преддверие Петербургского международного экономического форума 2018 года советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков встретился с послом Королевства Швеции в России Петером Эриксоном.
В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Королевства Швеции в России Петером Эриксоном. В ходе встречи были затронуты вопросы участия шведской делегации в Петербургском международном экономическом форуме 24-26 мая 2018 года. Стороны подробно обсудили план подготовки российско-шведской дискуссии в рамках деловой программы Форума. В состав делегации Швеции войдут главы крупнейших шведских компаний.
Антон Кобяков особо отметил позитивную тенденцию в развитии двустороннего товарооборота, который за январь-февраль текущего года вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году и составил около 1 миллиарда долларов.
«Важно сохранить эту динамику. В России представлены около 350 шведских компаний, их прямые капиталовложения в российскую экономику за три квартала 2017 года увеличились почти в полтора раза, обеспечив Швеции девятое место в списке крупнейших инвесторов в российскую экономику», — подчеркнул советник президента. В свою очередь посол Швеции в России Петер Эриксон заявил, что шведские компании проявляют значительный интерес к работе в России и инвестированию в российский рынок.
«Впервые за три года в состав шведской делегации на ПМЭФ 2018 войдут тяжеловесы шведского бизнеса на уровне первых лиц компаний AstraZeneca, Volvo Group, Stena, Oriflame, а также представители других организаций, которые нацелены на долгосрочную работу с российскими партнерами», — отметил посол.
Круглый стол «Россия — Швеция» на тему «Цифровая трансформация бизнеса и инвестиционный потенциал» состоится 24 мая. Участники дискуссии обсудят основные вызовы цифровизации и вопросы адаптации бизнес-процессов в крупных компаниях к требованиям цифровой экономики, а также обменяются опытом в области перехода на инновационную модель ведения бизнеса и обсудят возможности взаимодействия на данном треке.
Антон Кобяков отметил актуальность дискуссии на тему цифровой трансформации. По его словам, заявленная тема дискуссии «Цифровая трансформация бизнеса и инвестиционный потенциал» соответствует одному их ключевых направлений развития российской экономики, объявленных Президентом Российской Федерации в ежегодном послании Федеральному Собранию, а именно — обеспечению своевременного технологического развития, что невозможно без обмена опытом в сфере цифровых технологий. Это становится особенно актуальным в рамках межотраслевого подхода, который готовы продемонстрировать участники круглого стола.
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