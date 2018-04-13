В Ульяновске открываются дачные маршруты

Городская администрация сообщает о том, что 19 маршрутов с весны до осени будут доставлять садоводов в 50 различных СНТ 107-й трамвай будет ходить по маршруту: «Парк культуры и отдыха „Победа“ — с/о „Сокольники“.

В Ленинском районе 10 автобусных маршрутов обслуживают 22 садоводческих некоммерческих товарищества (СНТ):

— №99 „Вещевой рынок — с/т „Юбилейное“,

— №95с „Парк культуры и отдыха „Победа“ — с/о „Черничка“,

— №82с „Парк культуры и отдыха „Победа“ — с/о „Залив“,

— №84с „Парк культуры и отдыха „Победа“ — с/т „Дружба“,

— №98с „Парк культуры и отдыха „Победа“ — Северное кладбище“,

— №10 „пр-т Врача Сурова — ул. Отрадная“ (в будние дни),

— №87с „Парк культуры и отдыха „Победа“ — с/о „Ветеран“,

— №4 „пос. Поливно — пос. Пригородный“,

— №89с „УАЗ“ — с/т „Залив“,

— №90 „с/т „Юбилейное“ — ул. Хлебозаводская“.

В Засвияжском районе автобусы трех маршрутов доставят садоводов к 10 СНТ:

— №13с „д. Погребы — с. Арское — Автовокзал“,

— №27 „УАЗ — пос. Сельдь“,

— №4с „ул. Камышинская — с/т „Спецстроевец“.

В Железнодорожном районе до 18 СНТ будут курсировать автобусы пяти маршрутов:

— №42с „Камышинский рынок — с/т „Белый Ключ“,

— №47с „Камышинский рынок — с/т „Парус“,

— №67“УлГТУ — пос. им. Карамзина — с/т „Парус“,

— №68 „УлГТУ — пос. им. Карамзина — с/т „Белый Ключ“.

Всего будет курсировать 101 единица подвижного состава.

Льготники могут воспользоваться автобусными маршрутами №№10, 13с, 26с, 27, 84с, 87с, 89с, 95с и трамваем №107.