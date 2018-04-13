Ещё
В Барнауле талые воды затопили Черницкое кладбище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барнауле талые воды затопили Черницкое кладбище 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
13 апреля ко многим могилам невозможно было пройти, администрация даже установила оградительные ленты.
Жительница города Анна Косинова опубликовала фотоотчет с затопленного кладбища и предупредила всех, кто собирается поехать туда в Родительский день, 17 апреля.
Справка
Черницкое кладбище расположено в 15 км к югу от Барнаула в ленточном бору недалеко от пос. Черницк. Первые захоронения произвели здесь в 1979 году. На сегодняшний день Черницкое кладбище является основным местом захоронений, его площадь составляет более 90 га.
АиФ — Алтай: последние новости
Известна дата открытия купального сезона в Барнауле Долгожданный приговор. Экс-хозяйка «Изумрудной страны» осталась на свободе МЧС прогнозирует локальные подтопления в районах Алтайского края
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски370
Умер юморист Андрей Жмакин32
Рыбке настал конец172
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля120
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова157
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:21
В Госдуме предложили лишить россиян McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика Ближний Восток
00:24
В Москве назначат дополнительные электрички
Новости Москвы
00:59
Апрель может обновить рекорд
Общество Новости Москвы
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
01:21
Москва решила ответить на санкции США
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение