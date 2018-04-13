В Барнауле талые воды затопили Черницкое кладбище

13 апреля ко многим могилам невозможно было пройти, администрация даже установила оградительные ленты.

Жительница города Анна Косинова опубликовала фотоотчет с затопленного кладбища и предупредила всех, кто собирается поехать туда в Родительский день, 17 апреля.

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