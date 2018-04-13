В Барнауле талые воды затопили Черницкое кладбище 

13 апреля ко многим могилам невозможно было пройти, администрация даже установила оградительные ленты.
Жительница города Анна Косинова опубликовала фотоотчет с затопленного кладбища и предупредила всех, кто собирается поехать туда в Родительский день, 17 апреля.
Справка
Черницкое кладбище расположено в 15 км к югу от Барнаула в ленточном бору недалеко от пос. Черницк. Первые захоронения произвели здесь в 1979 году. На сегодняшний день Черницкое кладбище является основным местом захоронений, его площадь составляет более 90 га.